ماذا قال محافظ حجة لـ"الحدث" عن قبائل حجور؟

قال عبدالكريم السنيني، محافظ حجة اليمنية، إن ميليشيات الحوثي مصرة على كسر القبائل لرفضها الخضوع.



وأضاف المحافظ، خلال لقاء على شاشة "الحدث" أن قبائل حجور "لقنوا الحوثيين دروساً كبيرة، وتركوا خلافاتهم وتوحدوا وعرفوا أن المشروع الحوثي الإيراني مشروع تدمير".



واعتبر أن "هؤلاء رجال (حجور) أبطال يدافعون عن بلادهم واستقرارها والحوثي لا يريد ذلك، ومن خلال هدنة الحديدة، ضمّت الجيوش الموجودة هناك وصدروها لحجة لكن أبناء حجور لقنوهم دروساً ولم يسمح لهم بالتقدم متراً واحداً في المناطق المحررة".



وأكد محافظ حجة أن الجيش الوطني أمام معركته الأخيرة لكسر الحصار عن القبائل.



وأوضح أن قبائل حجور تشكل طوقاً منيعاً لصد محاولات سيطرة الحوثيين على قراهم في محافظة حجة، واشتبكت معهم ما تسبب بسقوط عشرات القتلى



وهذه القبائل هي إحدى كبريات قبائل حاشد الشهيرة في اليمن، ويبلغ تعدادها نحو 300 ألف شخص موزعين على 11 مديرية في المحافظة.



لكن مديرية كشر تحديدا هي مركز ثقل قبائل حجور إذ يقطنها 80 ألف شخص منها.



ويمتد انتشار القبائل من كشر إلى مديرية حيران الساحلية غربا لتشكل مناطقها بذلك ثلث مساحة حجة ومنذ 2011 أفشلت القبائل تغلغل الميليشيات في مناطقها أكثر من مرة.