ميليشيا الحوثي تسخر المراكز الصحية بصنعاء لعناصرها

استولت ميليشيات الحوثي على عدد من المراكز الصحية في المديريات التابعة للعاصمة صنعاء وحولتها إلى مقرات لاجتماعاتها السرية، بحسب ما ذكر موقع الثورة نت الذي يتبع للحكومة الشرعية.



وذكر الموقع إن الميليشيات تستولي على المراكز الصحية وتسخرها لعلاج جرحاها فقط وتستولي على المعونات الطبية، بينما أفاد مكتب الصحة بالعاصمة صنعاء ان الحوثيين فرضوا اجراءات امنية مشددة على المركز ومنعوا أي شخص من الدخول الى المكان في ظل استياء كبير من قبل المواطنين الذين حرموا من الخدمات الطبية والعلاجية



