الجيش اليمني يتلف 7 آلاف لغم زرعها الحوثيون في صعدة

أتلف الجيش الوطني كمية كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي الانقلابية في عدد من مناطق بمديرية كتاف البقع والخط الدولي الرابط بين صعدة والجوف.

وقال العقيد سيف السلفي، قائد كتيبة الهندسة في محور صعدة، إن الفرق الهندسية العسكرية انتزاع وأتلفت قرابة سبعة آلاف لغم، مختلفة الأشكال والأحجام، كانت زرعتها الميليشيات الانقلابية قبل فرارها، في كل من كتاف البقع والمثلث الرابط بين صعدة والجوف.

وأكد أن ميليشيا الحوثي تتعمد زراعة الألغام في الخط الدولي والمزارع وأوساط القرى والأحياء السكنية ما يشكل خطورة على حياة المدنيين.