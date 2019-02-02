بعد خطف 2 من مسؤوليها.. الحوثي يغلق منظمة بريطانية بصنعاء

أغلقت ميليشيات الحوثي منظمة "سيفر وورلد" البريطانية في صنعاء، الجمعة، بعد أن اختطفت اثنين من مسؤوليها إثر اقتحام مكتبها ومصادرة الكمبيوترات والوثائق.

ودان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني جريمة الاختطاف التي أقدم عليها ما يسمى "جهاز الأمن الوقائي التابع للميليشيات".

وقال الإرياني إن اختطاف الميليشيات لمسؤولي المنظمة البريطانية يعد عملاً إرهابياً يعكس الظروف الخطرة التي تعمل فيها المنظمات في مناطق سيطرة الميليشيات، وطالب المجتمع الدولي والمبعوث الخاص بالإدانة الواضحة للجريمة الارهابية، والضغط على الميليشيات لسرعة إطلاق جميع المختطفين.

١-ندين ونستنكر قيام جهاز الامن الوقائي التابع ل #المليشيا_الحوثية باختطاف مديرة شؤون اليمن بالإنابة بمنظمة سيفروورلد البريطانية اوفى النعامي ومدير البرامج الحسن القوطري بعد أن استدعاهما الاثنين 28 يناير،وقيامها باقتحام مكتب المنظمة بصنعاء ومصادرة أجهزة الكمبيوتر والوثائق وإغلاقه pic.twitter.com/AOkapPcpQ9 — معمر الإرياني (@ERYANIM) February 1, 2019

وكتب معمر الإرياني على "تويتر": "ندين ونستنكر قيام جهاز الأمن الوقائي التابع‫ للميليشيات الحوثية‬ باختطاف مديرة شؤون اليمن بالإنابة بمنظمة سيفروورلد البريطانية أوفى النعامي ومدير البرامج الحسن القوطري بعد أن استدعاهما الاثنين 28 يناير، وقيامها باقتحام مكتب المنظمة بصنعاء ومصادرة أجهزة الكمبيوتر والوثائق وإغلاقه".

وأضاف "جريمة اختطاف المديرة بالإنابة للمنظمة العالمية التي تعمل من أجل بناء حياة آمنة عمل إرهابي يعكس الظروف الخطرة التي تعمل فيها المنظمات في مناطق سيطرة ‫الميليشات، وحقيقة هذه الميليشيات التي لا تقيم أي وزن للقوانين والأعراف ولا للأوضاع الإنسانية التي تمر بها بلادنا بسبب الانقلاب".

