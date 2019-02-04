المالكي: 216 باليستيا أطلقها الحوثيون نحو السعودية

قال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن الحوثيين قاموا بإنشاء معسكرات شرق محافظة الحديدة في خرق لاتفاق السويد. وأكد أن ميليشيا الحوثي أطلقت 216 صاروخاً باليستياً نحو السعودية.

وأضاف أنه تم إعطاء 448 تصريحا للسفن لدخول الموانئ اليمنية.



وعرض المتحدث باسم التحالف في المؤتمر الصحافي الاثنين الذي يعقده في الرياض صورا للطائرة الدرون إيرانية الصنع التي أسقطها ودمرها التحالف.



وقال المالكي إن التحالف يستهدف مستودعات طائرات بلا طيار قرب صنعاء.



وأكد أن التحالف استهدف خبراء طائرات مسيرة إضافة إلى مستودعات قرب صنعاء.



كما أكد أن ميليشيا الحوثي تتخذ المدنيين دروعاً بشرية، لافتاً إلى أن التحالف يعمل بشكل دائم على تجنب أي ضحايا مدنيين أثناء العمليات.



وتابع المالكي قائلا "استهدفنا في 23 من يناير الماضي مقاتلين حوثيين ومدربين في محافظة ذمار".



وكشف عن أن التحالف حدد توقيت التدريبيات ثم استهدف الموقع العسكري للحوثيين في محافظة ذمار.



وأشار إلى حرص التحالف وفق المعلومات الاستخباراتية على عدم وجود أي أطفال في معسكرات الحوثيين.



وأضاف المالكي أن غارات التحالف قتلت 181 عنصرا في موقع تدريبات الحوثيين في المحويت يوم 23 يناير.



وقال المتحدث باسم التحالف "نعمل على تسهيل دخول السفن لكن الميليشيات تعرقل حركتها في ميناءي الصليف ورأس عيسى".