لوليسغارد يصل صنعاء.. ولجنة الأسرى تتقصى مصير المعتقلين

وصل إلى الحديدة الرئيس الجديد للجنة إعادة الانتشار الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد لمباشرة مهامه خلفا للجنرال الهولندي باتريك كاميرت.

وكان رئيس لجنة إعادة الانتشار الجديد قد زار العاصمة صنعاء، وكان كاميرت طالب المبعوث الأممي غريفيثس وأطرافا دولية بالضغط على الحوثيين للقبول بمقترحات تقدم بها الأحد الماضي لتنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم.

ولم يدلِ لوليسغارد بتصريح لدى وصوله إلى مطار العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وانطلقت في العاصمة الأردنية عمان اجتماعات لجنة الأسرى اليمنيين والتي ستشهد لقاءات بين ممثلي الحكومة اليمنية والانقلابيين الحوثيين ضمن جولة جديدة من المباحثات لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين.

وأكدت مصادر للحدث أن الاجتماع سيبحث تبادل كشوف بأسماء نحو ألفي معتقل وأسير بينهم 600 أسير حوثي لدى الحكومة الشرعية تم تأكيد وجودهم ، إضافة إلى الف ومئتي معتقل وأسير لدى ميليشيا الحوثي وذلك تمهيدا للإفراج عنهم خلال الأيام القادمة .

فيما ستحال بقية الأسماء التي لم يتم التأكد منها إلى لجنتي تبادل الجثامين والبحث عن المفقودين.

وكان الطرفان تبادلا قوائم ضمت أكثر من ستة عشر ألف أسير ومعتقل.