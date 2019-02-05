مقتل 3 قادة ميدانيين للحوثيين في جبهة كتاف بصعدة

لقي ثلاثة قادة ميدانيين من ميليشيات الحوثي مصرعهم في مواجهات مع الجيش الوطني بجبهة كتاف شمال شرق محافظة صعدة



وقال مصدر عسكري إن القادة الثلاثة حسين صالح جمعان , وسليم حسين البدري , وضيف دغيش عامر قتلوا برصاص الجيش الوطني خلال معارك عنيفة استعاد فيها الجيش السيطرة على سلسلة جبال “القهر” القريبة من مركز مديرية كتاف , والخط الأسفلتي المؤدي إليها.



وأكد المصدر أن طائرات تحالف دعم الشرعية ساندت الجيش في العملية بعدة غارات , واستهدفت مواقع وتعزيزات للميليشيات, وأسفر القصف عن مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات وأسر آخرين , وتدمير آليات عسكرية .

