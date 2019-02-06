الأمم المتحدة: تقدم ملموس في مباحثات الحديدة

انتقدت الحكومة اليمنية ما وصفته بتعامي الأمم المتحدة عن انتهاكات ميليشيات الحوثي الانقلابية لأسباب غير واضحة، معتبرة في تصريحات لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن من شأن ذلك إضعاف دور الأمم المتحدة أمام المجتمع الدولي.

فالحكومة اليمنية تطرح العديد من التساؤلات حول أسباب التغاضي الأممي عن ممارسات المليشيات الحوثية وانتهاكاتها.

يأتي ذلك فيما وصل إلى العاصمة اليمنية صنعاء الجنرال مايكل أنكر لوليسغارد، الذي حل محل الجنرال المتقاعد باتريك كاميرت في قيادة بعثة الأمم المتحدة المعنية بمراقبة وقف إطلاق النار الهش في مدينة الحديدة.

كاميرت قبيل مغادرته كان ترأس جولة محادثات على متن سفينة قرب الحديدة لمناقشة سبل تطبيق اتفاق إعادة انتشار المليشيات خارج الحديدة. هذه المباحثات التي صرحت الأمم المتحدة بأنها تحقق تقدماً ملموساً، سيكملها الجنرال لولسيغارد بدءاً من اليوم الأربعاء.

المباحثات التي تجرى بإشراف أممي في الحديدة تتزامن مع لقاءات تستضيفها العاصمة الأردنية عمان تجمع ممثلي ميليشيات الحوثي ووفد عن الحكومة اليمنية، وتستمر على مدى 3 أيام، بهدف بحث سبل تطبيق اتفاق تبادل الأسرى العالق والذي تم التوصل إليه في محادثات السويد ديسمبر الماضي.