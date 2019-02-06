قتلى وجرحى من الحوثيين بمواجهات في جبهة الملاجم

قالت مصادر عسكرية إن مواجهات عنيفة اندلعت في محيط جبل القرحاء الاستراتيجي في جبهة الملاجم بمحافظة البيضاء بعد محاولة تسلل فاشلة من ميليشيات الحوثي باتجاه مواقع للجيش الوطني.



وتمكنت قوات الجيش من التصدي لعناصر الميليشيات بعد اشتباكات عنيفة قتل وجرح خلالها عدد منهم، فيما أجبر الآخرون على التراجع والفرار.



وكان ممثلون عن الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي في الأردن قد اجتمعوا الثلاثاء، لعقد محادثات حول تنفيذ عملية تبادل الأسرى المتوقفة، والتي تم الاتفاق عليها في ديسمبر/كانون الأول الماضي.



وقال مارتن غريفثس، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، إن الاجتماع - الذي يستمر يومين - يهدف "لوضع اللمسات الأخيرة على قائمة السجناء والمعتقلين الذين سيطلق سراحهم".



وفي هذا السياق، أكدت مصادر للعربية أن الاجتماع سيبحث تبادل كشوف بأسماء نحو 2000 معتقل وأسير بينهم 600 أسير حوثي لدى الحكومة الشرعية تم تأكيد وجودهم، إضافة إلى 1200 معتقل وأسير لدى ميليشيا الحوثي، وذلك تمهيداً للإفراج عنهم خلال الأيام القادمة، فيما ستحال بقية الأسماء التي لم يتم التأكد منها إلى لجنتي تبادل الجثامين والبحث عن المفقودين، وذلك بعد جولة أولى عقدت في 16 يناير في الأردن أيضاً.



ويواجه تنفيذ هذا الاتفاق الذي أعلن عنه في محادثات السويد عراقيل تتمثل في إنكار الحوثيين لآلاف الأسرى والمعتقلين، إضافة إلى تقديم أسماء قتلى المواجهات من عناصرهم ضمن قوائم الأسرى لدى الجيش اليمني الوطني.