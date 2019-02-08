اتفاق بين حكومة اليمن والحوثي على تبادل جثامين الأسرى

أكد وفد الحكومة اليمنية أنه تم الاتفاق على تبادل جثامين الأسرى بدءا من اليوم ولمدة شهر.

وقال يحيى الحاسر عضو وفد الشرعية إن التنفيذ سيتم على عدة مراحل والأولى: الجثث في الثلاجات، والثانية: حصر الجثث في المقابر التي ليست على خطوط التماس، والرثالثة: انتشال الجثث في المقابر البعيدة عن خطوط التماس.

وأضاف أن المرحلة الرابعة تخص المقابر القريبة من خطوط التماس وهي المرحلة الأخطر. لافتا إلى أن المباحثات لم تفشل كما أشيع.



وتواصلت لليوم الرابع في العاصمة الأردنية عمان، اجتماعات لجنة اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين في اليمن بإشراف أممي.



وكانت اللجنة عقدت اجتماعات ضمت وفدا للحوثيين ووفدا للحكومة الشرعية على مدى الأيام الثلاثة الماضية.



وقال مكتب المبعوث الأممي مارتن غريفيثس، إن اللجنة بحثت الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن لتطبيق اتفاق تبادل الأسرى، مؤكدا أن الاجتماعات شهدت نقاشات إيجابية وبناءة بشأن تطبيق الاتفاق.



من جانبه، قال وكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضايل إن مناقشات لجنة تبادل الأسرى، بأنه لن يتم تقسيم أي ملفات متعلقة بالأسرى في عملية التبادل، وأن القائمة معروفة لدى الطرفين بينها 4 قوائم مشمولة في قائمة الأمم المتحدة.