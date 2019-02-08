البيضاء.. ضبط أسلحة مهربة للحوثيين والقبض على المتورطين

ضبطت المقاومة الشعبية في جبهة الحازمية بمديرية الصومعة في محافظة البيضاء، الخميس شحنة أسلحة ومتفجرات على متن ثلاث شاحنات كان يجري تهريبها لميليشيات الحوثي قادمة من محافظتي شبوة وأبين جنوب اليمن .



وأوضحت مصادر المقاومة في الحازمية أن شحنة الأسلحة تحتوي على ذخائر ومتفجرات وصواريخ وقذائف دبابات.

كما ضبطت عناصر المقاومة سيارة أخرى كانت قادمة من مديرية لودر بمحافظة ابين، وتحمل 20 صندوق للرصاص الحي، في طريقها للحوثيين.

وقال المصدر إنه تم إلقاء القبض على الخلية المكونة من تسعة أفراد من محافظتي شبوة والبيضاء، كانوا ينقلون تلك الشحنة إلى الحوثيين.

عمليات خطف حوثية

على صعيد آخر، نفذت ميليشيات الحوثي حملة مداهمات واختطافات واسعة ضد المدنيين في منطقة الضحاكي بمديرية البيضاء، مركز المحافظة (وسط البلاد).

وأفاد مصدر محلي بأن الحوثيين خطفوا أكثر من عشرة مدنيين، بعد أن هاجموا المنطقة وأطلقوا الرصاص الحي بشكل عشوائي على المنازل والممتلكات.

وذكر أن الهجوم على القرية تسبب أيضاً في ترويع الأطفال والنساء، في الوقت الذي ما يزال المسلحون الحوثيون يتمركزون في المنطقة حتى ويطوقون عدداً من المنازل تمهيداً لتفجيرها.

