التحالف يشن 3 غارات على مواقع حوثية في كشر بحجة

شن طيران التحالف، فجر الجمعة، 3 غارات جوية على ميليشيا الحوثي بمديرية كشر بمحافظة حجة.



واستهدفت الغارات الثلاث نقطة عسكرية للميليشيا شرق العبيسة كانت تتجمع فيها حشود للمقاتلين الحوثيين وقتلى وجرحى بالعشرات.



والنقطة الثانية قام بتدمير طقم محمل بالسلاح والذخائر في ذو نحزه شرق العبيسة والذي يعتبر خط امداد للحوثيين، واستمرت النيران تشتعل فيه ما يقارب ساعة.



أما النقطة الثالثة فهي تدمير موقع عسكري يحوي سلاح ثقيل ومدفعية هاون.

وتستمر الاشتباكات بين الحين والآخر بينما تستخدم الميليشيا السلاح الثقيل والأعيرة المختلفة والمدفعية.



هذا ويستمر الحصار على قبائل حجور للأسبوع الثالث منذ بدء المواجهات، فيما يزداد الوضع الإنساني سوء كل يوم.



وتجددت الاشتباكات المسلحة بين قبائل حجور وميليشيات الحوثي في مديرية "كُشر" بمحافظة حجة، أمس الخميس.



وذلك استمرارا للهجوم الذي شنته الميليشيات قبل أسبوعين على المحافظة، والذي فشل في إحراز أي تقدم عسكري حتى الآن.



وقالت مصادر محلية إن هجوما عنيفا شنته ميليشيات الحوثي بالرشاشات الثقيلة على منطقة العبيسة، كما قامت بحشد مقاتليها عبر مكبرات الصوت لاقتحام المديرية.