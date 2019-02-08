وفد ميلشيات الحوثي من عمّان: المحادثات ربما تستمر لشهور

تختتم اليوم، اجتماعات تبادل الاسرى و المعتقلين في العاصمة الاردنية من دون احراز اي اختراق في ظل إنكار متبادل بشأن القوائم.



هذا واعلن وفد الميليشيات انهم يتوقعون ان تستمر المباحثات لاشهر.

هذا وعقدت في العاصمة الأردنية عمان اجتماعات لجنة اتفاق تبادل الاسرى والمعتقلين في اليمن باشراف أممي حيث ضمت وفد للحوثيين و وفدا للحكومة الشرعية على مدى الايام الثلاث الماضية.

وقال مكتب المبعوث الأممي "مارتن غريفيث"، إن اللجنة بحثت الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن لتطبيق اتفاق تبادل الأسرى، مؤكدا أن الاجتماعات شهدت نقاشات إيجابية وبناءة بشأن تطبيق الاتفاق



من جانبه قال وكيل وزارة حقوق الإنسان "ماجد فضايل" بأن مناقشات لجنة تبادل الأسرى، بأنه لن يتم تقسيم أي ملفات متعلقة بالأسرى في عملية التبادل، وأن القائمة معروفة لدى الطرفان بينها 4 قوائم مشمولة في قائمة الأمم المتحدة.

من جانبها أعلنت #الأمم_المتحدة، الخميس، التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الحكومة اليمنية الشرعية و #ميليشيات_الحوثي الانقلابية، على بدء إعادة الانتشار في #الحديدة غرب البلاد، بموجب #اتفاق_السويد .



وأفاد بيان صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بأن أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار اجتمعوا للمرة الثالثة بين الثالث والسادس من الشهر الحالي على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة في ميناء الحديدة.



وتتألف اللجنة التي ترأسها الأمم المتحدة، من ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين.

