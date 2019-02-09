الحديدة.. خنادق حوثية وتعزيزات إلى شمال التحيتا

قامت ميليشيات الحوثي السبت بحفر الخنادق والمتاريس العسكرية واستقدمت تعزيزات عسكرية في مناطق متفرقة شمالي التحيتا جنوب الحديدة .



وأفادت وسائل اعلام محلية أن الحوثيين استقدموا تعزيزات عسكرية جديدة تتضمن مئات المسلحين وآليات عسكرية متنوعة وعتاد وأسلحة ثقيلة ومتوسطة إلى مناطق شمال التحيتا في محاولة منها لتعزيز صفوف مقاتليها وتوسيع عمليات القصف والاستهداف في التحيتا، والمواقع العسكرية التابعة للواء العمالقة في الجيش الوطني اليمني.

على صعيد آخر، أفادت تقارير فرق الرصد التابعة للحكومة اليمنية، السبت، أن ميليشيات الحوثي ارتكبت 1062 خرقا لهدنة وقف إطلاق النار التي ترعاها الأمم المتحدة منذ 18 ديسمبر الماضي، في الحديدة غرب اليمن بموجب اتفاق ستوكهولم

وأضافت أن خروقات ميليشيات الحوثي الانقلابية، منذ بدء الهدنة في 18ديسمبر الماضي، وحتى 6 فبراير الجاري، أدت إلى مقتل 72 مواطنا يمنيا وإصابة 469 آخرين، جراحات بعضهم خطيرة.



