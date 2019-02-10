اليمن.. ضبط 8 أطنان من الحشيش والمتفجرات في حضرموت

قال مصدر عسكري يمني، الأحد، إن قوات من المنطقة العسكرية الأولى بمساندة أجهزة الأمن، تمكنت من مداهمة مبنى يضم 3 مستودعات وبداخله كمية كبيرة من المواد المخدرة والمتفجرات بمنطقة حضي بمديرية زمخ ومنوخ الصحراوية الحدودية بمحافظة حضرموت جنوب البلاد.

وأفاد المصدر، أنه تم خلال المداهمة القبض على عنصرين وضبط ثمانية أطنان من الحشيش وحبوب الكبتاغون والترامادول ، إضافة إلى كمية من متفجرات (تي إن تي) والديناميت وعجينة متفجرة ، وأسلحة نوعية ومبالغ مالية مزورة فئة 5 آلاف ريال يمني صادرة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، لافتا إلى أن التحقيقات جارية مع المقبوض عليهما.

إلى ذلك، أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب، عن ضبط كميات من الحشيش في إحدى سيارات النقل الصغيرة كانت في طريقها إلى مناطق الحوثيين.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن قائد شرطة الدوريات وأمن الطرق بمأرب العقيد أحمد دركم، قوله أن "إحدى الدوريات بمديرية ماهلية المحاددة لمحافظة البيضاء تمكنت من ضبط 23 كيلو من الحشيش أثناء محاولة تهريبه في سيارة نوع "تاكس" إلى العاصمة صنعاء".

وأضاف دركم أن "الشحنة كانت مخفية بطريقة احترافية معقده داخل أكياس تحمل علامات مواد غذائية للأطفال، إلى جانب التمويه على أفراد الأمن من خلال اصطحاب عائله في السيارة من أجل تسهيل العبور وعدم الفحص والتدقيق في التفتيش".

وبحسب العقيد دركم فإن ميليشيا الحوثي تستخدم الحشيش المخدر كأحد مصادر الدخل المهمة لتمويل حربها ضد اليمنيين إلى جانب استخدامه في تجنيد الأطفال والشباب للسيطرة عليهم والزج بهم في جبهات القتال.