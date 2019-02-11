اليمن.. قبائل حجور تسيطر على جبل القيم وتباب القمامة في حجة

أفادت مصادر محلية عن سيطرة قبائل حجور على جبل القيم وتباب القمامة المطلة على سوق العبيسة في محافظة حجة.

وأضافت ‏المصادر عن تطهير مواقع ومنازل الحوثيين في بني جحاف، وكذلك المنتمين للحوثي من بني الدريني في القيم والحديتين في العبيسة وهي الآن تحت سيطرة المقاومة.

هذا وقد شن طيران التحالف، مساء الأحد، غارتان استهدفتا أحد مواقع الميليشيات في المندلة شرق العبيسة، ومركبة عسكرية محملة بعدد من العناصر الحوثية، وذخائر كانت في طريقها من قفلة عذر عمران الى موقع ‫المندلة.

يذكر أن المواقع التي تم تحريرها اليوم هي عبارة عن سلسلة جبلية وتباب كانت تتمركز فيها الميليشيات الحوثية وتستهدف أبناء ‫العبيسة منها.

