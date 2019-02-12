إجراء حوثي جديد ضد المنظمات والنقابات في مناطق سيطرتهم

منعت ميليشيات الحوثي الانقلابية تسجيل أو تجديد الترخيص للمنظمات والنقابات في العاصمة اليمنية صنعاء والمناطق التي لا زالت خاضعه لسيطرتها.



ووجّه رئيس حكومة الانقلابيين الحوثيين (غير معترف بها دوليا)، عبد العزيز بن حبتور، بمنع وتوقيف منح وتجديد أي تراخيص تخص المنظمات.



ودانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية الشرعية الدكتورة ابتهاج الكمال، الاثنين، منع السلطات الانقلابية في صنعاء تسجيل أو تجديد التراخيص للنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، والمصالح التجارية التي يشترك فيها مستثمرين أجانب من تشكيل نقابات.



واعتبرت هذا الإجراء "تصرف غير شرعي ويقيد عمل الحريات النقابية"، وقالت إن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الانقلابية في صنعاء مخالفة لكافة القوانين.



وأشارت الكمال إلى "أن تصرفات الميليشيا تجاه المؤسسات والمنظمات في المحافظات غير المحررة يقيد عمل وحركة تلك المؤسسات ويهدد بوقفها".