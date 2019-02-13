اشتعال المعارك في أول جبهة شمال صنعاء بين القبائل والحوثيين

اشتعلت المعارك في جبهة جديدة تقع شمالي محافظة عمران، بين القبائل وميليشيا الحوثي الانقلابية، بمحاذاة المعارك الدائرة في شرق مديرية كشر التابعة لمحافظة حجة شمال غرب اليمن.

ونقلت مواقع اخبارية يمنية، الأربعاء، عن مصادر محلية، أن المعارك نشبت إثر هجوم شنته ميليشيا الحوثي، على بلاد ذو سوده في عذر التابعة لمديرية قفلة عذر بمحافظة عمران شمال صنعاء.

وقالت المصادر، إن الميليشيا شنت هجومها بعد أن رفضت القبائل مطالب بفتح مناطقهم لمرور التعزيزات إلى مناطق حجور، حيث تدور معارك بين مقاتلي القبائل هناك والحوثيين.

وإلى الغرب من بلاد ذو سوده تدور معارك بين الحوثيين وقبائل حجور في منطقة العبيسة، حققت فيها القبائل تقدماً، خلال اليومين الماضيين، وسط انهيارات غير مسبوقة في صفوف الحوثيين.

وقال مصدر ميداني، إن مقاتلات التحالف العربي، شنت سبع غارات متفرقة على مواقع الحوثيين، في حجور ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، بالإضافة إلى تدمير عربة مصفحة ومدفع هاون.

وأشار إلى إن رجال القبائل يستميتون في الدفاع عن مواقعهم في ظل محاولات الحوثيين تحقيق أي اختراق في المنطقة، وتدور أشرس المعارك منذ ثلاثة أيام في منطقة العبيسة.

غير إن القبائل نقلت المعركة من الدفاع إلى الهجوم وسيطرت خلال اليومين الماضيين على قرية وجبل القيم الواقع شرق مديرية كشر، بعد سقوط العشرات من الحوثيين بين قتيل وجريح.

كما أسر رجال قبائل حجور أكثر من 25 مسلحاً حوثياً، وأعطبوا عربة عسكرية نوع BMB.