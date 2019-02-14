التحالف يعلن استعداده لإعادة الانتشار في الحديدة

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، أن الميليشيات الحوثية تماطل في تطبيق اتفاق الحديدة بهدف تعزيز قدراتها العسكرية في المدينة.

وأضاف أن انتهاكات الميليشيات في المدن اليمنية بلغت 1400 انتهاكا منذ التوصل لاتفاق #الحديدة، محملاً الميليشيات مسؤولية فشل تطبيق الاتفاق.

إلى ذلك، أبدت قوات التحالف استعدادها لإعادة الانتشار في الحديدة وفق اتفاقية ستوكهولم.

كما اعتبر التحالف أن لا تقدم في تنفيذ #اتفاق_السويد بعد 6 أسابيع على إقراره، مطالباً الأمم المتحدة بالضغط على الحوثيين لتنفيذ الاتفاق.

يذكر أن الميليشيات الحوثية كانت وجهت ضربةً لجهود السلام في اليمن، باستهدافها مجدداً، الثلاثاء مخازن القمح في صوامع مطاحن البحر الأحمر، أثناء وجود كبير المراقبين الأمميين في #صنعاء، حيث يفاوض من أجل تنفيذ اتفاق استوكهولم.

ولم تجدِ نفعاً التحذيرات الأممية للحوثيين، عن إمكانية تلف الكميات الموجودة في تلك المخازن، التي تكفي لنحو 3.7 مليون نسمة. وعمدت ميليشيات الحوثي، أمس، إلى توجيه قذيفة هاون سقطت قرب إحدى صوامع القمح، ما يشير إلى عدم مبالاة الجماعة بالتحذيرات الأممية.