التحالف: 430 تصريحاً لمساعدات إلى الحديدة في 7 أيام

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، إصدار 22 تصريحاً لسفن تحمل مشتقات نفطية ومواد أساسية وغذائية متّجهة إلى الحديدة.



وبيّن التحالف أن ميليشيات الحوثي تستمر بتعطيل دخول 4 سفن لميناء الحديدة منذ 11 يوماً.



وفي سياق متصل، أوضح التحالف أن سفينة واحدة تقف أمام ميناء الصليف اليمني بانتظار السماح لها بدخول الميناء، موضحاً أن ميليشيات الحوثي لم تستقبل السفن في ميناء الصليف اليمني منذ أكثر من شهر.



وتحدث عن إصدار 57 تصريحاً جوياً، وتصريحين بريين، و339 تصريحاً لحماية القوافل في اليمن، بحيث وصل إجمالي التصاريح إلى 430 تصريحا خلال 7 أيام.

