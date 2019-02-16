الإرياني يدعو لبنان لوقف تدخلات حزب الله بشؤون اليمن

دعا اليمن، على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الحكومة اللبنانية الجديدة إلى وقف تدخلات حزب الله في الشأن اليمني وسحب خبراءه ومقاتليه من اليمن.



ونشر الإرياني مساء الجمعة على حسابه في "تويتر" فيديو لأمين عام ميليشيا حزب الله حسن نصرالله يعترف فيه بوجود عناصر من حزب الله في اليمن، وعلّقت الوزير اليمني كاتباً: "التدخل الصارخ في الشأن اليمني والدعم المباشر الذي يقدمه حزب الله اللبناني ل #المليشيا_الحوثية واضح وجلي، ليس في مثل هذه التصريحات فقط، بل من خلال تواجد خبراء تطوير الصواريخ وصناعة الالغام والعبوات الناسفة والمدربين واحتضان الضاحية الجنوبية لإعلام للمليشيا من قناة المسيرة والساحات".

٢-ندعو الحكومة اللبنانية لوقف تدخلات حزب الله في الشأن اليمني وسحب خبراءه ومقاتليه من اليمن، ووقف كل أشكال الدعم الذي تقدمه ل #المليشيا_الحوثية بما فيها ايقاف قنوات التحريض والفتنة باعتبارها أنشطة عدائية ضد اليمن وخروج عن مبدأ النأي بالنفس الذي أعلنته لبنان إزاء أزمات المنطقة pic.twitter.com/IlzchwsLTl — معمر الإرياني (@ERYANIM) February 15, 2019





وأضاف الإرياني في تغريدة أخرى: "ندعو الحكومة اللبنانية لوقف تدخلات حزب الله في الشأن اليمني وسحب خبراءه ومقاتليه من اليمن، ووقف كل أشكال الدعم الذي تقدمه ل #المليشيا_الحوثية بما فيها ايقاف قنوات التحريض والفتنة باعتبارها أنشطة عدائية ضد اليمن وخروج عن مبدأ النأي بالنفس الذي أعلنته لبنان إزاء أزمات المنطقة".



وكان البرلمان اللبناني قد منح الثقة مساء الجمعة للحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري بناءً على البيان الوزاري الذي يلحظ بأن لبنان ينأ بنفسه عن صراعات المنطقة، إلا أن هذه الحكومة تضم أعضاءً من حزب الله والعديد من حلفائه.