الجيش اليمني: قتلى وجرحى بصفوف الحوثي بالضالع

أكد المركز الاعلامي للجيش الوطني اليمني مقتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي في عملية استدراج نوعية نفذها الجيش للميليشيات في منطقة بيت اليزيدي جنوب مدينة دمت في محافظة الضالع.

وقال المتحدث العسكري إن قوات من الجيش استدرجت عناصر الميليشيات الحوثية في كمين نوعي أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش في منطقة بيت اليزيدي والتباب المحيطة بها جنوب مدينة دمت.

وأضاف أنه جرت اشتباكات بين الطرفين أسفرت عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح من عناصر الحوثي، ومحاصرة مجموعة أخرى ووقوع خسائر أخرى بين الميليشيات بعد قصف مدفعية الجيش الوطني.

