الحديدة.. اتفاق على "إعادة انتشار" في "الموانئ الثلاثة"

اختتمت لجنة إعادة الانتشار الأممية، برئاسة الجنرال لوليسغارد، اجتماعات جولتها السادسة في الحديدة، التي استغرقت يومين.



وأفادت مصادر لـ"العربية" أن المناقشات انتهت بموافقة طرفي النزاع على تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق ستوكهولم، التي تشمل إعادة انتشار الميليشيات الحوثية من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، يليها تنفيذ الانسحابات المتبادلة لقوات الطرفين على جانبي طريق صنعاء وفتح ممر أمن لعبور المساعدات الإنسانية.



وأكد مسؤول حكومي رفيع لـ"العربية" أن المناقشات أفضت إلى "اتفاقات على فتح الطريق إلى مطاحن البحر الأحمر، وتنفيذ إعادة الانتشار بما يضمن إخلاء الموانئ الثلاثة من عناصر ميليشيات الحوثي".



وأضاف المصدر: "إن فرق مراقبين من أعضاء بعثة الأمم المتحدة التي يقودها الجنرال لوليسغارد ستتولى مراقبة تنفيذ الاتفاقات التي أفضت إليها اجتماعات اللجنة".



وأكد أن أعضاء الفريق الحكومي في لجنة الانتشار غادروا مناطق سيطرة الحوثيين، في مدينة الحديدة بعد انتهاء الاجتماعات، واتجهوا إلى مناطق سيطرة قوات الشرعية في مديرية الدريهمي الواقعة جنوب مدينة الحديدة.