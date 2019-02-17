اليمن..الحكومة تدعو لتدخل أممي لفك الحصار عن قبائل حجور

دعا وزير الادارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للاغاثة عبدالرقيب فتح منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي إلى التدخل والضغط الفوري لفك الحصار الذي تفرضه المليشيات الانقلابية على قبائل حجور في محافظة حجة، ووقف الجرائم الإنسانية بحق سكان المنطقة.

كما حث عبدالرقيب فتح على ضرورة التنسيق مع المنظمات الأممية وخصوصاً برنامج الاغذية العالمي لإرسال المواد الإغاثية والطبية والفرق الإغاثية لتقديم الخدمات للسكان المحاصرين في تلك المناطق.

واعتبر أن ما تقوم به المليشيات من حصار وانتهاكات بحق سكان المنطقة جرائم حرب لا تسقط بالتقادم، مؤكداً أن استمرار صمت المجتمع الدولي حيال جرائم وانتهاكات الميليشيات بحق اليمنيين يُعتبر تشجيعاً لها للاستمرار في تلك الجرائم.

من جهة أخرى، صدت قبائل حجور، بإسناد من التحالف، هجوماً لميليشيات الحوثي في جبهة كُـشَر بمحافظة حجة، سقط خلاله عشرات القتلى والجرحى من عناصرالميليشيات.

كما تسببت المعارك بنزوح سكان القرى بسبب القصف العنيف الذي تشنه المليشيات الانقلابية على تلك المناطق.

كتل برلمانية يمنية دانت من جانبها جرائم الميليشيات ضد المدنيين في منطقة حجور، خاصة النساء والأطفال، وقصفها القرى والأماكن المدنية بالأسلحة الثقيلة.

البرلمانيون طالبوا تحالف دعم الشرعية بمساندة قبائل حجور وفك الحصار عنهم والأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيثس إدانة عمل عناصر الميليشيات الإجرامي والضغط عليها لوقف مجازرها ضد الشعب اليمني.