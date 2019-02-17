اليمن.. لجنة إعادة الانتشار تواصل اجتماعاتها وسط عراقيل الحوثي

تواصل لجنة إعادة الإنتشار في الحديدة إجتماعات جولتها السادسة لليوم الثاني برئاسة مايكل لوليسغارد رئيس بعثة الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاقية ستوكهولم وذلك لبحث الآليات التنفيذية المقررة من الأمم المتحدة لإعادة الإنتشار وتثبيت وقف النار وفتح ممرات إنسانية في الحديدة.

مصدر في اللجنة أكد أن المناقشات تراوح مكانها بشأن تنفيذ البند الأول من اتفاق ستوكهولم والخاص بانسحاب ميليشيات الحوثي من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى، وإعادة إنتشارها خارج الحدود الشمالية للمدينة.

وفيما يتمسك الجانب الحكومي بتنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم حزمة واحدة بالتراتبية التي نص عليها الاتفاق، يسعى الحوثيون لتقديم تفسيرات مغايرة بغرض المماطلة لإفشال الإتفاق.

مصادر سياسية في صنعاء كشفت عن إبلاغ قادة ميليشيات الحوثي المبعوث الأممي مارتن غريفيثس خلال زيارته الأخيرىة لصنعاء بأن إتفاق الحديدة لن ينفذ إلا ضمن خطة تسوية سياسية شاملةـ واشترطوا عقد جولة مشاورات جديدة لبحث الحل السياسي الشامل، وهو ما ترفضه الحكومة وتتمسك بتنفيذ إتفاق الحديدة أولاً كجزء من إجراءات بناء الثقة.