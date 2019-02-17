على وقع الخسارة.. تعبئة حوثية ضد قبائل حجور وعذر

أعلنت ميليشيات الحوثي مساء السبت، التعبئة العامة في محافظتي عمران وحجة ضد القبائل التي تصفها بالمتمردة، ودفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة خلال الساعات الماضية إلى مناطق المواجهات مع #قبائل_عُذَر و #حَجُور بهدف إحكام محاصرتها، لا سيما في مديرية كُشِر التي تشهد معارك طاحنة منذ ثلاثة أسابيع.

وأفادت مصادر "العربية" بأن الميليشيات حشدت أعدادا كبيرة من مقاتليها وعناصرها العاملين في الجهاز المدني في عَمْران وخَمِرْ، وتم إرسالهم إلى مناطق المواجهات المحيطة بمديرية كُشَر في محاولة لإخماد الانتفاضة القبلية التي امتدت مؤخرا إلى قبائل عذر شرقا في محافظة #عمران، ومديرية أفلح الشام جنوبا.

إلى ذلك، أكد شهود عيان أن عشرات الآليات العسكرية الثقيلة التابعة للميليشيات شوهدت في طريقها إلى مناطق المواجهات، وذلك بعد أن صد رجال القبائل سلسلة هجمات للميليشيات، وأفشلوا عدة محاولات لاقتحام مناطقهم.

كما أكدت مصادر قبلية أن تدخل طائرات تحالف دعم الشرعية لإسناد القبائل كان حاسما في المواجهات، حيث كبد الميليشيات أكثر من 100 قتيل، وعدد كبير من الجرحى وتدمير آليات وعتاد حربي، وذلك من خلال سلسلة غارات مكثفة شنها خلال اليومين الماضين واستهدفت تعزيزات وتجمعات لعناصر الميليشيات في مناطق، والأطراف الشرقية لمديرية كشر، وفي مديرية أفلح الشام من جهة الجنوب.