الإرياني: الحوثيون يحتلون منزل ياسر عرفات بصنعاء

قال وزير الإعلام اليمني #معمر_الإرياني ، إن ميليشيات #‏الحوثي احتلت المنزل التابع لعائلة الرئيس الفلسطيني الراحل #ياسر_عرفات في العاصمة ‎صنعاء، واقتحامها عددا من المقرات لمنظمات داعمة لنضال الشعب الفلسطيني في صنعاء ومحافظات صنعاء وإب وذمار.

وأضاف الإرياني أن ‏القضية الفلسطينية بالنسبة للميليشيات الحوثية هي مادة للمزايدة السياسية والإعلامية والتغرير على البسطاء من المواطنين لاستدراجهم تحت شعارات القدس ورفض التطبيع والزج بهم في الجبهات لقتال إخوانهم اليمنيين خدمة لمشروعهم الأمامي الكهنوتي المتخلف.

وأكد أن الحوثيين لم تقدم أي خدمة تذكر للقضية والشعب الفلسطيني منذ انشائها سوى الاستغلال والتوظيف الخبيث للقضية لخدمة أجندتها التدميرية لليمن والمنطقة، والأمر من ذلك أنها قتلت واختطفت واعتقلت وشردت ونكلت بمئات الآلاف من الشعب اليمني بدعاوي الموت لإسرائيل.