اليمن.. ‏‫مقتل 8 حوثيين شمال صعدة

لقي 8 من عناصر #المليشيات_الحوثية مصرعهم، شرق مديرية باقم بمحافظة #صعدة ، بعد محاولتهم التسلل على مواقع تخضع تحت سيطرة #الجيش_اليمني .

وقال الناطق الإعلامي لمحور آزال في الجيش اليمني المتمركز هناك المقدم فايز الصعدي، أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت عدة غارات جوية على مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي في جبهة باقم أثناء محاولتهم التسسل على مواقع للجيش الوطني اليمني.

وأكد الصعدي أن الغارات أسفرت عن مقتل 8 حوثيين، وإصابة آخرين منهم، مع تدمير عدد من المواقع التي كانوا يتحصنون فيها.

يأتي ذلك بعد أسبوع من مصرع القيادي الحوثي أبو الجلال قائد جبهة باقم وسته آخرين على يد الجيش الوطني في المحور نفسه.