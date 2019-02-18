حملة عالمية تطالب الحوثيين بإطلاق سراح أسماء العميسي

دانت الحكومة اليمنية حكم الإعدام الذي أصدرته ميلشيات الحوثي بحق اليمنية أسماء العميسي وطالبت المبعوث الاممي مارتن غريفيثس سرعة التدخل لوقف تنفيذ الحكم.

وقال بيان صادر عن وزارة حقوق الانسان إن الحكم جسّد بُعدا همجيا وغير إنساني يثبت أن الميليشيات تجاوزت كل الخطوط الحمراء، مضيفا أن تنفيذ الميلشيات حكم الإعدام بحق أسماء العميسي التي تتهمها بالتعاون مع دول في التحالف يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

العميسي البالغة 23 عاما اعتقلت قبل أكثر من عامين وتعرضت للإخفاء القسري في سجون الميليشيات قبل أن تواجه محاكمة صورية انتهت بالحكم عليها بالإعدام وهو الحكم الذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنه استهزاء بالعدالة من قبل الحوثيين.

وشغلت قضية أسماء العميسي الرأي العام المحلي والعالمي واستقطب حكم الحوثيين بالإعدام على ابنة الثلاثة والعشرين عاما حملة استنكار كبيرة.

منظمة العفو الدولية دعت الحوثيين للتوقف عما وصفته الاستهزاء بالعدالة معتبرة أن على الحوثيين الافراج الفوري عن أسماء، كما دعا المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفث للتخلي الفوري عن تنفيذ الحكم .

قضية أشعلت كذلك مواقع التواصل الاجتماعي بآلاف التغريدات التي استهزأت بالحكم وطالبت الحوثيين بإيقافه فورا.

وحظيت قصة أسماء بتعاطف كبير لا سيما وأنها قاست الكثير خلال سنواتها القصيرة، فأسماء تزوجت وهي قاصر ولم يسمح لها بإكمال تعليمها، ثم نجحت بعد ذلك بالفرار من زوجها حين اكتشفت علاقاته مع القاعدة بما يعنيه ذلك في اليمن من خطوة جريئة.

ثم عادت إلى صنعاء مع طفليها لتجاهر بموقفها السياسي المؤيد للحكومة الشرعية قبل أن تعتقل وتوجه إليها رسميا تهمة التخابر مع دول خارجية في إشارة إلى التحالف العربي.