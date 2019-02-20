غارات للتحالف على قاعدة الديلمي ومواقع حوثية في صنعاء

شن تحالف دعم الشرعية غارات على قاعدة الديلمي العسكرية التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، في العاصمة اليمنية، صنعاء، وعلى منطقة بيت دهرة في مديرية بني حشيش.

وكان التحالف أعلن سابقا أن العملية التي يشنها، تستهدف في صنعاء شبكة متكاملة لقدرات الطائرات بدون طيار حوثية ومرافقها اللوجيستية.

وأضاف أن العملية تتوافق مع القانون الدولي والإنساني، ومشددًا على اتخاذ إجراءات وقائية لحماية المدنيين.

كما تحتجز ميليشيا الحوثي المساعدات الغذائية التابعة للأمم المتحدة فيما ممثلها للشؤون الإنسانية ومنسقِ الإغاثة الطارئة مارك لوكوك يتجاهل تحديد الانتهاكات.

وفي آخر هذه الانتهاكات احتجزت الميليشيات ثمان وعشرين شاحنة إغاثية في المدخل الشرقي لمحافظة اب حيث استحدثت المليشيات نقطة جمرك غير قانوني اسمه (جمرك ميتم) تجني منه مليارات الريالات يوميا منها 13 شاحنة قادمة من عدن وتحمل مساعدات للحديدة، حجة، المحويت، ريمه، صعدة ،وتعز.

وكان مارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية حذر من خطورة نفاد التمويل المخصص للعمليات الإنسانية في اليمن، مؤكدًا أن الأموال المتبقية لن تسمح بمواصلة العمل الإغاثي.