الجيش اليمني: ميليشيا الحوثي ترفض دعوات السلام



قال رئيس هيئة أركان الجيش اليمني، الفريق عبد الله النخعي، السبت، إن الحوثيين يرفضون الرضوخ لدعوات السلام، والقبول بالآخر.

وأكد، خلال اجتماعه بقيادات عسكرية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، على المضي قدماً في استكمال التحرير وانهاء الانقلاب، مشددا على "أهمية تماسك الجبهة الداخلية وتوحيد الجهود، وتحمل المسؤولية الوطنية في المرحلة الراهنة".

وأشار إلى "ان تحرير محافظتي اب والضالع وكل الأراضي اليمنية من مشروع الحوثيين الطائفي سيكون بداية العهد الجديد لبناء اليمن الاتحادي الحديث القائم على العدل والمساواة".

وأضاف أن "النصر الكبير سيكون في الاحتفال بتحرير العاصمة صنعاء ورفع العلم الجمهوري على سفح جبل مران".



وناقش الاجتماع الجاهزية القتالية والبشرية والفنية، والاشكالات والمعوقات والمتطلبات الضرورية لإنجاح المهام العسكرية المطلوبة واستكمال التحرير.

وأكد قادة الوحدات العسكرية الجاهزية القتالية لاستكمال التحرير وفقا للخطة المرسومة وبدعم واسناد من التحالف العربي لدعم الشرعية.