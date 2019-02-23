اليمن.. مراكز "حوثية" بنكهة طائفية لاستقطاب نساء صنعاء

تواصل ميليشيات الحوثي استقطاب النساء عبر دورات طائفية، مستغلة الظروف المعيشية الصعبة للأسر الفقيرة في العاصمة صنعاء.

ونقلت وكالة خبر اليمنية عن سكان محليين قولهم إن ميليشيات الحوثي قامت بافتتاح مراكز تدريب وتأهيل نسوية ومعامل خياطة في عدد من الأحياء في صنعاء في مسعى لاستقطاب النساء والفتيات.

وأكدوا أن الميلشيات تقوم بالتغرير بالنساء والفتيات المنتميات للأسر الفقيرة في الأحياء ذات الكثافة السكانية، وتشترط عليهن حضور دورات وندوات ثقافية طائفية من أجل الحصول على العمل واتقان أي مهنة في هذه المراكز.

ووفقاً للسكان تطلب المليشيات من المتقدمات للتسجيل بياناتهن الأسرية كاملة وأماكن سكنهن وأرقام هواتفهن المحمولة، وتقوم بتوزيع السلال الغذائية لمن يحضرن دوراتها الطائفية.

إلى ذلك، أشاروا إلى أن المليشيات تسعى عبر تلك الدورات والندوات الطائفية إلى طمس الهوية اليمنية الوطنية وتغيير المفاهيم الاجتماعية لليمن.