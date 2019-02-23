مقتل 75 حوثياً بينهم قيادات ميدانية برصاص قبائل حجور

أفادت مصادر يمنية محلية أن المواجهات بين مليشيات الحوثي وقبائل حجور امتدت خلال الساعات الماضية إلى مديريتي قارة وأفلح الشام المجاورتين لمديرية كشر.

وقالت المصادر إن المواجهات قتل فيها نحو 45 عنصراً من المليشيات الحوثية بينهم قيادات بارزة غالبيتهم في مديرية قارة.

وأضافت أن نحو 30 عنصرا من المليشيات قتلوا أيضاً في منطقة ذو يحي، لافتةً إلى أن قائمة القيادات البارزة الذين قتلوا بتلك المواجهات شملت علي الشصر وعلي بن ناصر جابر وزيد حامس.

ولفتت إلى أن قبائل أخرى في مديرية الوشحة القريبة من مديرية قارة تستعد للقتال إلى جانب قبائل حجور في كشر، حيث نصبوا نقاط المراقبة والتفتيش ومنعوا مرور عناصر المليشيات وإمداداتهم عبر مناطقهم والمتجهة إلى كشر.