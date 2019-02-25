اليمن.. الأمم المتحدة تعلن عن خطة إنسانية بـ5 أهداف

قالت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن هذا العام تدور حول 5 أهداف لها الأولوية القصوى.



وأوضح بيان، صادر عن المنسقة الأممية في اليمن ليز غراندي، أن أول الأهداف يتمثل في مساعدة ملایین السكان على التغلب على الجوع؛ أما الهدف الثاني فهو العمل على الحد من تفشي الكولیرا والأمراض المعدیة.



ويسهم الهدف الثالث في تعزیز كرامة الأسر النازحة؛ بينما الرابع يتمثل في تقلیل مخاطر النزوح والعنف ضد المدنیین.



أما الهدف الخامس فهو من أجل الحفاظ على قدرة مؤسسات القطاع العام لتقدیم الخدمات الأساسیة المنقذة للأرواح، بحسب البيان.



وأفادت الأمم المتحدة وشركاؤها أن أكثر من 20 مليون شخص بأنحاء اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، نصفهم يواجهون مستويات قاسية من الجوع.



وللمرة الأولى أكدت الأمم المتحدة وشركاؤها وجود جيوب من مستويات الجوع الكارثية، تشمل حوالي 238 ألف شخص في عدة مواقع.



وقالت: "يحتاج 3.2 مليون يمني إلى العلاج من سوء التغذية الحاد، منهم مليونا طفل تحت سن الخامسة وأكثر من مليون امرأة حامل ومرضعة".



وأضافت: "يفتقر 17.8 مليون شخص إلى المياه الآمنة والصرف الصحي، ولا تتوافر الرعاية الصحية الكافية لما يقرب من 20 مليون شخص".



وقدرت الأمم المتحدة عدد المشردين داخلياً في اليمن بثلاثة ملايين و300 ألف شخص، بزيادة 22% عن العام الماضي، مبينة أن هذا العدد يشمل 685 ألفا نزحوا أثناء القتال في مناطق الساحل الغربي بدءاً من شهر يونيو من العام الماضي.



وقال البيان، إن "الأمم المتحدة وشركاؤھا في العمل الإنساني، أطلقوا في 18 فبرایر خطة الاستجابة الإنسانیة للیمن، التي تسعى للحصول 4.2 مليار دولار لتوفیر المساعدات المنقذة للأرواح إلى 21.4 ملیون شخص ھذا العام".



وأضاف: "ھذا ھو أكبر نداء استغاثة إنساني موحد للیمن تمت الدعوة إليه على الإطلاق".



وجاء هذا البيان، عشية انطلاق فعالية رفيعة المستوى لإعلان الدول والمنظمات المانحة تعهداتها بشأن مواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن.



ومن المقرر أن يشارك في الفعالية التي تنظمها الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، ممثلو الدول المانحة ومسؤولو المنظمات الإقليمية والدولية الداعمة لليمن.