إنزال جوي للتحالف في حجة دعماً لقبائل حجور

نفذ تحالف دعم الشرعية في #اليمن عملية إنزال جوي في محافظة #حجة دعما لقبائل حجور.



ولقي العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهم، وجرح آخرون، بينهم قيادات ميدانية، في مواجهات مع قبائل حجور في مديرية كشر بمحافظة حجة.



وسقط عدد من القيادات الميدانية للميليشيات وعناصرها قتلى وجرحى، ومن بين القتلى القيادي الحوثي عبدربه عايض هراش، نجل الشيخ المتحوث عايض هراش من أبرز مشايخ مديرية ‎خارف بمحافظة ‎عمران، المحاذية لمديرية كشر بمحافظة حجة.



كما جرح القيادي الحوثي مالك مرشد جبة المكني أبو مالك، في غارة جوية لمقاتلات التحالف استهدفته مع مرافقيه على متن أحد الأطقم التابعة للميليشيات في قرية الحوج شرق العبيسة.



ونفذت طائرات التحالف سلسلة غارات استهدفت مواقع عدة للحوثيين، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.



واستهدفت المقاتلات رتلاً للميليشيات في حصن موسى غربي مديرية كشر، كما استهدفت بعدد من الغارات تجمعاً للميليشيات وآلياتها في منطقتي الواسط والجوه في عزلة العبيسة شرقي كُشر.



فيما استهدفت مقاتلات التحالف عربة عسكرية محملة بالذخائر والمسلحين الحوثيين شرقي المندلة، ما أسفر عن تدميرها ومقتل جميع من كانوا على متنها.



وعقب فشل الميليشيات في اقتحام مناطق القبائل المحاصرة من كل الاتجاهات على مدى أكثر من أسبوعين، لجأت إلى تكثيف القصف بمختلف أنواع الأسلحة على مواقع رجال القبائل والقرى السكنية.