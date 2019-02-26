التحالف: إصدار 21 تصريحا لسفن متوجهة للموانئ اليمنية

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن إصدار 21 تصريحا للسفن المتوجه لميناء الحديدة والصليف تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية.



كما أشار إلى إصدار 24 تصريحا جويا وتصريح واحد بري و100 تصريح لحماية القوافل باجمالي 146تصريحا خلال 3 أيام.



فيما أوضح وجود سفينة تنتظران الدخول لميناء الحديدة منذ يومين.



وكانت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، قد أعلنت تبرعها في بمبلغ 500 مليون دولار مساعدات ضمن خطة الاستجابة السريعة للوضع الإنساني في اليمن التي أطلقتها الأمم المتحدة، فيما تبرعت الإمارات كذلك بمبلغ 500 مليون دولار والكويت بمبلغ 250 مليون دعماً للخطة الأممية.