بدعم من التحالف.. الجيش اليمني يحقق تقدما كبيرا في صعدة

أعلن الجيش اليمني، في وقت متأخر من مساء الاثنين، عن تحقيق تقدم ميداني كبير بإسناد من طيران التحالف، في مديرية باقم بمحافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الانقلابية أقصى شمال البلاد.



وأفاد قائد محور آزال العميد ياسر الحارثي، أن قوات الجيش اليمني نفذت عملية عسكرية واسعة، تمكنت خلالها من تحرير الجبال "السود" وتبة "الخزان" وما تبقى من قرى "آل معيض" والخط "الإسفلتي الدولي" وقرية "سحار الشام" غرب باقم.



فيما أوضح قائد محور علب، العميد ياسر مجلي، أن العملية العسكرية التي انطلقت منذ فجر الاثنين، من عدة محاور تأتي تمهيداً للسيطرة على مركز مديرية باقم التي صارت على مدى مدفعية الجيش الوطني.



وأسفرت المعارك عن سقوط الكثير من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية، لم يعرف عددهم، واغتنام آليات عسكرية خفيفة.



في ذات السياق، قُتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي، بغارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي، الاثنين شمال شرقي محافظة صعدة.



وأكد الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن مقاتلات التحالف استهدفت بعدد من الغارات، منصة لإطلاق الصواريخ ومعسكراً تدريبياً تابعاً للميليشيا، في منطقة الغول القريبة من مركز مديرية كتاف شمال شرقي محافظة صعدة.



ويضيق الخناق على الميليشيات في معقلها الرئيس بمحافظة صعدة مع التقدم الميداني المستمر للجيش اليمني، بدعم من التحالف العربي، من عدة محاور، ضمن عملية عسكرية واسعة أطلق عليها "قطع رأس الأفعى" في إشارة إلى زعيم الميليشيا، عبدالملك الحوثي.