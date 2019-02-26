عاجل

البث المباشر
الحدث اليمن

الأمم المتحدة: دعم السعودية والإمارات خفف مجاعة اليمن

المصدر: الحدث.نت
رابط مختصر

يعقد اليوم في جنيف مؤتمر للمانحين من أجل جمع التبرعات للأزمة الإنسانية في اليمن برعاية الأمم المتحدة وسويسرا والسويد، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

ودعا برنامج الغذاء العالمي المشاركين في المؤتمر للتبرع بسخاء، فيما أوضح المتحدث باسم البرنامج فيرهوسل أن اثنين وعشرين مليون يمني، أي ما يعادل سبعين في المئة من السكان يحتاجون للمساعدات الغذائية.

فيما قالت وزيرة خارجية السويد مارغو والستروم إن أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن ازدادت إلى حد المجاعة.

وقال منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية مارك لوكوك إن مساعدات الإمارات والسعودية ساهمت في تخفيف المجاعة في اليمن.

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر