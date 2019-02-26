مصرع قيادي حوثي وجرح آخر بمواجهات مع قبائل حجور

لقي العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم وجرح آخرين بينهم قيادات ميدانية، في مواجهات مع قبائل حجور في مديرية كشر بمحافظة حجة.



وسقط عدد من القيادات الميدانية للميليشيا وعناصرها قتلى وجرحى، ومن بين القتلى القيادي الحوثي عبدربه عايض هراش، نجل الشيخ المتحوث عايض هراش من أبرز مشايخ مديرية ‎خارف بمحافظة ‎عمران، المحاذية لمديرية كشر بمحافظة حجة.



كما جرح القيادي الحوثي مالك مرشد جبة المكني "أبو مالك"، أحد متحوثي مديرية وشحة، في غارة جوية لمقاتلات التحالف استهدفته مع مرافقيه على متن أحد الأطقم التابعة للميليشيا، في قرية الحوج شرق العبيسة.



ونفذت طائرات التحالف سلسلة غارات استهدفت مواقع عدة للمتمردين الحوثيين، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.



واستهدفت المقاتلات رتلاً للميليشيا، في حصن موسى غربي مديرية كشر، كما استهدفت بعدد من الغارات تجمعاً للميليشيا وآلياتها في منطقتي الواسط والجوه في عزلة العبيسة شرقي كُشر.



فيما استهدفت مقاتلات التحالف عربة عسكرية محملة بالذخائر والمسلحين الحوثيين شرقي المندلة، مما أسفر عن تدميرها ومقتل جميع من كانوا على متنها.



وعقب فشل الميليشيا الانقلابية في اقتحام مناطق القبائل المحاصرة من كل الاتجاهات على مدى أكثر من أسبوعين، لجأت إلى تكثيف القصف بمختلف أنواع الأسلحة على مواقع رجال القبائل والقرى السكنية.