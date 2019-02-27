سفير السعودية باليمن: المعضلة أن الحوثيين لا يلتزمون بعهودهم

أكد سفير السعودية في اليمن محمد الجابر أن المملكة تسعى لتحقيق السلام باليمن وهي داعمة للحل السياسي وتؤيد كافة جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيثس.

الجابر أضاف أن المعضلة الحالية هي عدم التزام الحوثيين ببنود الاتفاقيات.

وكان وفد الحكومة الشرعية في اليمن قد أطلع، خلال إجتماع إعادة الإنتشار في الحديدة، أطلع رئيس فريق المراقبين الدوليين، على خروق الحوثيين لاتفاق وقف إطلاق النار.

ويواجه الاتفاق الذي توصلت إليه أطراف النزاع في ديسمبر الماضي عراقيل من قبل الميليشيات التي لم تنسحب من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى حتى الآن، وهو ما دفع غريفيثس الى تكثيف زياراته إلى صنعاء للقاء قادة الحوثيين ومحاولة إنقاذ اتفاق السويد.