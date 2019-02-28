الحوثيون يحتجزون عشرات شحنات الأدوية وسط اليمن

أكدت مصادر يمنية احتجاز ميليشيا الحوثي الانقلابية لشاحنات جديدة بمحافظة إب، وسط اليمن، على متنها مساعدات إنسانية وإغاثية متجهة إلى عدد من المحافظات.



وأوضحت المصادر أن ميليشيا الحوثي في المنفذ الشرقي لمدينة إب بمنطقة ميتم، احتجزت خلال الأيام القليلة الماضية ست شاحنات جديدة على متنها مساعدات إنسانية وأدوية قادمة من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.



وأشارت إلى أن عدد الشاحنات المحتجزة ارتفع إلى 35 شاحنة بعضها تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" وأخرى تابعة للمنظمة الطبية الدولية.



وتعرقل ميليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها وصول المساعدات الطبية والغذائية إلى المواطنين اليمنيين، كما تعرقل عمل المنظمات الإنسانية وتمارس انتهاكات بحق طواقم الإغاثة والمنظمات وفق شكاوى كثيرة تقدمت بها تلك المنظمات.



ووثقت تقارير محلية ودولية، في وقت سابق، حالات كثيرة من النهب الحوثي المنظم للمساعدات الإنسانية والاستيلاء عليها، ومنع وصولها إلى المستحقين، وآخرها ما كشفه برنامج الغذاء العالمي، وهو واحد من أكبر المنظمات الأممية العاملة في اليمن في مجال الإغاثة الإنسانية، عن أكبر عملية نهب منظم وممنهج للإغاثة الإنسانية في اليمن، من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية.