"السل" يفتك بالمعتقلين اليمنيين في سجون الحوثي

أفاد مصدر من ذوي المختطفين اليمنيين، في سجون ميليشيا الحوثي الانقلابية، بأن عددًا من المختطفين والمعتقلين في أحد سجون الميليشيات بذمار وسط اليمن، يعانون من تفشي مرض السل، دون أن تعمل الجماعة على إطلاق سراحهم أو نقلهم لتلقي العلاج.



ونقلت مصادر إعلامية يمنية، عن أسرة المختطف هلال الجرف، أنها تلقت قبل 3 أيام نبأ وفاه عائلها الوحيد في سجن الميليشيا بكلية المجتمع في ذمار (أحد السجون السرية المستحدثة)، بعد اصابته بمرض السل، الذي أكدت انتشاره بين المعتقلين في السجن المكتظ بالمختطفين.



وأكدت مصادر من داخل السجن، ظهور أعراض مرض السل منذ فترة بين النزلاء، دون أي تدخل لانقاذهم من قبل الحوثيين رغم علمهم بالأمر، ما تسبب في انتقال العدوى بين المعتقلين بشكل كبير، وبدأت حالات الوفاة بسبب هذا المرض.



ويشكو المحتجزون في سجون ميليشيات الحوثي من تعمد القائمين على السجون منع المحتجزين الذين يعانون من أمراض من حق الحصول على العلاج أو العرض على طبيب.



وتؤكد المصادر إصابة الكثير من المعتقلين في سجن الأمن السياسي وسجن آخر تابع لميليشيا الحوثي داخل كلية المجتمع بذمار بالأمراض المعدية وخصوصاً مرض السل.

