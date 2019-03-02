الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة بمعقل الحوثي

حررت قوات الجيش اليمني، مسنودة بطيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، مناطق جديدة كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الإنقلابية في مديرية رازح غربي محافظة صعدة معقلها الرئيس أقصى شمال البلاد.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير قرى أحمد علي، وصدام ودمنان في منطقة مسن القد بمديرية رازح، وألحقت خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات.

وأكد أن قوات الجيش تواصل التقدم لتحرير ما تبقى من المنطقة.

وأشار إلى أن الفريق الهندسي التابع لقوات الجيش تمكن من انتزاع أكثر من 35 لغماً وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي في الطرقات والممرات بهدف الإضرار بالمدنيين وممتلكاتهم.

يأتي ذلك فيما تخوض قوات الجيش اليمني معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي في جبهة الرزمات بمديرية الصفراء محافظة صعدة.

ونشر المركز مقطع فيديو للمعارك المحتدمة في جبهة الرزمات بمعقل الحوثيين في محافظة صعدة.

ويضيق الخناق على الميليشيات في معقلها الرئيس بمحافظة صعدة مع التقدم الميداني المستمر للجيش اليمني، بدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن، من عدة محاور، ضمن عملية عسكرية واسعة أطلق عليها "قطع رأس الأفعى" في إشارة إلى زعيم الميليشيا، عبدالملك الحوثي.