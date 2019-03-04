اليمن.. ميليشيات الحوثي تبدأ بتنفيذ "ميثاق قبلي مشبوه"

بعد سلسلة الانتفاضات القبلية ضدها خلال الأسابيع الماضية، أعلنت ميليشيات الحوثي الانقلابية مساء الأحد عن البدء الفوري بتنفيذ ما أسمته "ميثاق الشرف القبلي"، الذي روجت له منذ العام 2015، بغرض مواجهة خصومهم القبليين، وفق ما أفادت مصادر يمنية.



وفي تفاصيل هذا الميثاق الذي بدأ الحوثي الترويج له في العام 2015، أنشأت الميليشيات من أجله ما يسمى مجلس "حكماء وعقلاء اليمن"، وهو مجموعة من شيوخ القبائل الموالية للحوثي، اجتمعوا مؤخراً بهدف إقرار القواعد التفصيلية والتنفيذية للوثيقة.

وتشير تلك الوثيقة في بنودها، إلى السماح بعزل المناطق والأشخاص الداعمين للحكومة الشرعية، إضافة إلى مصادرة أموالهم وأراضيهم واستخدام القوة ضدهم.



وفي هذا السياق، أكد خبراء محليون أن هذا الميثاق، ما هو إلا وسيلة لزرع الخلافات والشقاق، وإذكاء الثارات وبث الفرقة والاقتتال بين القبائل اليمنية، خصوصاً وأن الميليشيات تعاني منذ أكثر من 50 يوماً من معارك مع قبائل حجور في بلدة كشر بمحافظة حجة، وقد فشلت في اجتياح المنطقة.