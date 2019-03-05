تحالف دعم الشرعية ينفذ عملية إنزال سادسة دعما لقبائل حجور

نفذ طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن عملية انزال هي السادسة لدعم قبائل حجور التي تخوض منذ اكثر من شهر مواجهات عنيفة مع عناصر ميليشيات الحوثي في مديرية كشر بمحافظة حجة.

العملية تضمنت انزال معدات عسكرية اضافة الى مواد غذائية ودوائية في المناطق التي تواجه حصارا من قبل الميليشيات.

وميدانيا نجحت قبائل حجور في التصدي لهجوم الميليشيات التي حاولت استعادة جبل وحصن المنصورة الاستراتيجي ، كما دارت اشتباكات عنيفة شرق المديرية.

وشنت مقاتلات التحالف غارات استهدفىت تعزيزات ونقطة تجمع للميلشيات في منطقة وادي مور.