اليمن.. قبائل حجور تستغيث من بطش الحوثي

أفادت مصادر "العربية" بأن عدة قرى في منطقة العبيسة بمديرية كشر التابعة لقبائل حجور في محافظة حجة تعرضت لقصف عنيف من قِبل الحوثيين. وكانت الميليشيات قصفت المنطقة بالدبابات والصواريخ الباليستية على مدى عدة ساعات ومن أكثر من جهة.

وأطلق عدد من أبناء وشيوخ قبائل حجور نداء استغاثة لإنقاذ آلاف السكان المدنيين الواقعين تحت قصف الميليشيات الحوثية والمحاصرين من جميع الجهات، وقال شهود عيان إن ميليشيات الحوثي اقتحمت بعض قرى المنطقة، وتقوم بعملية تطهير طائفية ضد أبناء القبائل في العبيسة.

وأوضحت مصادر قبلية أن القصف أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى ونزوح نحو 2000 عائلة، فضلاً عن الدمار الهائل في منازل وممتلكات المدنيين.

فحرب الميليشيات الحوثية على قبائل حجور اليمنية تدخل أسبوعها الخامس، بمعارك طاحنة على 5 محاور.

الميليشيات استخدمت في هذه الحرب مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة لقصف قرى ومزراع المواطنيين في مديرية كشر التي يقدر عدد سكانها بنحو 100 ألف نسمة.

مصادر قبلية من مديرية كشر أكدت أن الميليشيات قصفت خلال الساعات الماضية بسبعة صواريخ باليسيتية عدة قرى في أنحاء متفرقة من كشر وأسفرت عن تدمير عشرات من منازل المواطنين في مناطق بني شهر، والنامرة والقرى القريية من حصن المنصورة.

ووصف شهود عيان عملية القصف العشوائي المتواصل بحرب إبادة تشنها الميليشيات الحوثية ضد أبناء القبائل اللذين كسروا زحوفاتها المتكررة في محاولة للسيطرة على مناطقهم وسط حصار خانق تفرضه الميليشيات منذ عدة أشهر على مديرية كشر.

ووفق تقارير حقوقية فإن عدد الضحايا من المدنيين وسط القبائل بلغ حتى الآن 52 قتيلاً بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى جرح أكثر من 180 آخرين، وتضرر 1750 منزلاً. ونزح أكثر من 2200 أسرة خلال اليومين الماضيين.