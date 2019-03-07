الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية شمال الضالع

حررت قوات الجيش اليمني، الخميس، مواقع استراتيجية، في جبهة دمت شمال محافظة الضالع جنوب البلاد، عقب معارك تكبدت خلالها ميليشيا الحوثي الانقلابية 20 قتيلاً وجريحا.



وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية حررت خلال تلك المعارك، تبة "الثعيل"وموقع "المرحوبة الصغرى" في منطقة الحقب، جنوب مديرية دمت.



وقال إن المعارك أسفرت عن مصرع 12 من عناصر الميليشيا بينهم القيادي الميداني المدعو جراح محمد مهدي الشهاري، وجرح 8 آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار باتجاه مدينة دمت.



وفي منطقة أخرى قتل أكثر من 30 عنصراً من ميليشيات الحوثيفي وقت سابق، بينهم القيادي نجيب حمود الغولي، بغارات لطائرات تحالف دعم الشرعية استهدفت تعزيزات للانقلابيين، قادمة من عمران إلى جبهة حجور في محافظة حجة شمال غربي اليمن.



وواصلت قوات التحالف إمداد قبائل حجور بالمؤن والمواد الغذائية والطبية واللوجستية، وتحديداً في مديرية كشر المحاصرة من قبل الحوثيين.



كما نفذت طائرات التحالف، الليلة الماضية، عملية إنزال جوي هي السابعة منذ بدء المواجهات، حيث أنزلت، بحسب مصادر محلية، كميات من الأدوية والأغذية، ومواد الإيواء للسكان الذين تضررت منازلهم نتيجة القصف العنيف الذي تشنه الميليشيات على قرى المنطقة.