الحكومة اليمنية: إيران مستمرة في دعم الحوثي ضد اليمنيين

قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، الخميس، إن الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي الانقلابية بدعم واضح وصريح من إيران، ما تزال مستمرة ضد اليمنيين، وتسببت بالانهيار لجميع مظاهر الحياة.

وأكد أن ميليشيات الحوثي مازالت" ترفض جهود السلام وتفشلها، وكل يوم تضع المزيد من العراقيل والتحديات، والمماطلة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مشاورات السويد بشأن الحديدة"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أثناء لقائه بالقائم بأعمال السفير البريطاني لدى اليمن إفيونا دويل.

وشدد رئيس الحكومة اليمنية على أن الحل الجذري لإنهاء الحرب وإرساء دعائم السلام تكمن في إزالة الأسباب الجذرية لاندلاع الحرب، التي أشعلتها ميليشيا الحوثي بانقلابها على السلطة الشرعية.

وربط ذلك بتطبيق مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتفق عليها محلياً والمؤيدة دولياً، والمتمثلة في المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216.