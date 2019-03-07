الشرعية: الحوثيون يحرضون ضد المنظمات الإغاثية العاملة باليمن

اتهمت الحكومة اليمنية الشرعية، الأربعاء، ميليشيا الحوثي الانقلابية، بالتحريض ضد المنظمات الأممية الإغاثية والدولية العاملة في البلاد.

واعتبر وزير الادارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عبدالرقيب فتح، تصريحات وبيانات الحوثيين ضد المنظمات الإغاثية تحريض وإرهاب ضد العمل الإنساني.

واتهم فتح في بيان، الحوثيين باحتجاز ونهب المساعدات وقصف مخازن الإغاثة في محافظة الحديدة وتفجيرها، وحرمان الملايين من المساعدات، مؤكداً أن المزايدة التي تستخدمها ميليشيا الحوثي للمتاجرة بالوضع الإنساني أسلوب رخيص.

وقال: "كان الأحرى بهذه الجماعة الإنقلابية وقف عمليات النهب والاحتجاز للمساعدات الاغاثية والانسانية والقيود أمام عمل المنظمات الانسانية التي تقدم الخدمات الانسانية للشعب اليمني الذي يعاني الأمرين جراء الحرب التي أشعلوها في اليمن منذ 4 أعوام، والسماح بإيصال المساعدات إلى المستحقين في المناطق التي يفرضون عليها الحصار الخانق".

وأضاف: "إن جماعة الحوثي هي السبب الرئيس والأول لكافة ما يعانيه الشعب اليمني من وضع إنساني".

وجدد المسؤول اليمني، تأكيد الحكومة الشرعية بتوفير كل الدعم والتسهيلات لعمل المنظمات الدولية وترحيبها الكامل بعملها لتخفيف معاناة الشعب اليمني.

وكان القيادي في ميليشيات الحوثي ورئيس ما تسمى باللجنة الثورية، محمد علي الحوثي، قد اتهم قبل أيام برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، بأنه "يجلب الموت لنساء وأطفال اليمن" عبر مواد غذائية فاسدة.