الحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن بحماية حجور

حصلت الحدث على نسخة من رسالة عاجلة بعثت بها الحكومة اليمنية إلى مجلس الأمن الراعي لتطبيق اتفاق ستوكهولم.

وتقول الرسالة إن ميليشيات الحوثي فتحت خطوط مواجهة جديدة ضد المدنيين في منطقة حجور في محافظة حجة.

وأشارت إلى أن قرى حجور تتعرض لعمليات إبادة جماعية وخروقات مريعة.

كما أن الحصار الخانق الذي تفرضه المليشيات الحوثية على منطقة حجور، نتج عنه القطع الكامل لدخول إمدادات الغذاء والماء والدواء.

إلى ذلك، ناشدت الحكومة الشرعية مجلس الأمن بتحمل بمسؤولياته وبتوجيه شجب شديد اللهجة للخروقات الحوثية، ومطالبة الميليشيات الحوثية بالوقف الفوري لأعمال الإبادة الجماعية، التي يستخدمون خلالها الأسلحة الفتاكة ضد الأهالي في حجور.

